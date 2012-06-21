Напередодні свята Перемоги у Трьохізбенці військові з 10-ї гірської штурмової бригади та волонтери встановили великий прапор України, який добре видно в тимчасово окупованому Слов’яносербську, та білборд із гаслом «За свої землі стоїмо до кінця!».
Крім цього, як повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил, волонтери привезли в подарунок великий патріотичний банер, виготовлений за ескізами людини, що живе на тимчасово окупованій території.
За словами учасників команди волонтера Володимира Іванова, вони хочуть, щоб «усі українці знали, що й на тому боці фронту теж є патріоти України і вони чекають на своє звільнення».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»