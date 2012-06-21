У Дніпропетровській області побудовані дві сонячні електростанції: в містах Покров (колишній Орджонікідзе) та в Підгородньому. І ось на черзі третя. Її будівництво нещодавно почалося в Нікополі. Місто відвело під станцію 15 гектарів землі. На цій площі енергію сонця генеруватимуть майже 31 тисяча панелей потужністю 10 МВт на добу.
Загальна вартість проекту становить приблизно 12 мільйонів євро, які інвестує канадська компанія в межах співпраці між Дніпропетровською обласною радою та урядом Канади, а також угоди про нарощування співпраці між українським та канадським урядами (підписано у липні 2016 року). Це перша канадська інвестиція в межах угоди про зону вільної торгівлі України з Канадою.
«Ми раді здійснювати перші кроки в секторі української відновлюваної енергетики», — каже президент компанії RAM, яка управляє TIU CanadaLtd, Майкл Юркович.
До речі, результатом угоди між Дніпропетровщиною та урядом Канади став і потужний зерновий елеватор, який вже успішно працює в регіоні.
«Будівництво сонячної електростанції — це внесок Дніпропетровщини у розвиток альтернативної енергетики України. Це додаткові робочі місця та кошти у міському бюджеті Нікополя. Крім того, така робота відповідає Екологічній стратегії Дніпропетровщини, стратегічний напрям якої — енергетична незалежність України й нашого регіону зокрема», — підкреслює голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.
Проект будівництва сонячної електростанції ініціювало одне з нікопольських підприємств ще 2011 року. Він перебував під супроводом Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства. Цьогоріч в агентстві планують реалізувати ще два інвестиційних проекти сонячних електростанцій — у Софіївському районі та місті Підгородне. Крім того, шукають інвесторів для будівництва сонячних електростанцій у Широківському, Криворізькому, Нікопольському та Новомосковському районах сумарною потужністю 234,9 МВт.
Наддніпрянський край серйозно взявся за виробництво електроенергії з альтернативних джерел. Серед проектів, які мають сучасний світовий підхід, заплановано створення об’єкта поводження з відходами в межах субрегіону «Західний Донбас» і створення підприємства з виробництва біопаливних гранул у Синельниківському районі.