100% букварів, підручників з математики та курсу «Я досліджую світ» для 1 класу вже надруковано. Літературу передають для розвезення до обласних книжкових баз. Про це запевнили у Міністерстві освіти і науки.
«Для нас важливо, щоб підручники з базових предметів — букварі, підручники з математики та курсу «Я досліджую світ» — надійшли у школу швидше, щоб учителі могли з ними ознайомитися й почати роботу з дітьми. Загалом два тижні на доставку — нормальний термін з огляду на досвід попередніх років, тобто підручники мають бути у школах до 1 жовтня. Але завжди є застереження щодо роботи місцевих органів самоврядування. Ми доправляємо всі книжки до обласних книжкових баз, а далі їх розвозять місцеві органи самоврядування. Тому хочу звернутися до управлінців на місцях: будь ласка, не зволікайте з розвезенням, одразу, щойно отримаєте підручники на обласні бази, починайте доправляти їх до шкіл», — підкреслила профільний міністр Лілія Гриневич.
Протягом вересня для першокласників триває адаптаційний період — вони навчаються без підручників, не носять до школи важких ранців і працюють насамперед для вироблення правил класу та щоденних алгоритмів роботи.
Дуже докладну програму, в якій вказано, чим мають займатися діти протягом адаптаційного періоду в першому класі, оприлюднено на сайті МОН. Ці матеріали в електронному вигляді було надіслано у всі школи, а також у паперовому вигляді — видрукувано місцевими органами самоврядування й було доставлено у школи, які поки що не мають доступу до принтера чи інтернету.
Цьогорічний друк підручників мав певні ризики, оскільки нині друкують у 2,5 раза більше книжок, ніж зазвичай, — понад 18 мільйонів примірників та одразу три лінійки підручників: для 1, 5 та 10 класів. Загалом терміни розвезення підручників у школи посуваються в середньому на місяць.
Але підручники з усіх предметів 1, 5, 10 класів розміщено на сайті МОН в електронному вигляді.