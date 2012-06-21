Німецький автоконцерн Volkswagen до 2025 року планує щорічно продавати в світі не менше 1,5 мільйона машин з електричними силовими установками. Про це йдеться в повідомленні пресслужби бренду.
Відзначається, що до кінця 2020 року марка буде пропонувати електромобілі, створені на новій модульній платформі MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), у всіх основних сегментах.
Очікується, що відмова концерну Volkswagen від виробництва машин з двигунами внутрішнього згоряння і перехід на масовий випуск електромобілів відбудуться в 2050 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»