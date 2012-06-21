Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Майже 650 мільйонів гривень торік надійшло до бюджетів територіальних громад Рівненщини від платників єдиного податку: це на 100 мільйонів більше, ніж у 2018-му.
«Зокрема, фізичні особи-підприємці сплатили 466 мільйонів єдиного податку, юридичні – спрощенці 3-4 групи – 184 мільйони. Перераховуючи єдиний податок вчасно та в повному обсязі, суб’єкти господарювання фінансують поточні потреби своїх земляків та сприяють розвитку громади: адже це той податок, який спрямовується до місцевих бюджетів у повному обсязі», – зазначає виконувач обов’язків голови ДПС у Рівненській області Віталій Чуй.
У 2020 році, у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, максимальні ставки єдиного податку для підприємців першої групи становлять до 10 відсотків прожиткового мінімуму, для другої – до 20 відсотків мінімальної заробітної плати.