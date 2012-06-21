Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Днями в Миколаєві та Очакові відкрили сезонні пасажирські перевезення «ракетою» до Кінбурнської коси, — півострову, що знаходиться на території Миколаївщини, між Чорним морем та Дніпро-Бузьким лиманом. Три роки тому таку місію з перевезення взяла на себе компанія «НІБУЛОН». Власним коштом побудували причал на стрілці Кінбурнської коси, куди зазвичай приїжджають гості на одноденний відпочинок. Натомість в цій місцевості можна зупинитися і на декілька днів, адже тут вже облаштовані тимчасові рекреаційні пункти, де активні туристи, зазвичай молодь, може переночувати в наметах, скористатися санітарними зонами, вирішити питання з харчуванням.
Нині судноплавна компанія пропонує щоденні рейси судном на підводних крилах щодня, окрім понеділка. У вихідні їх кількість збільшується удвічі. Про це йдеться в сюжеті телекомпанії Суспільне: Миколаїв. Ініціатори перевезень врахували бажання українців відпочити в екологічно чистій місцевості на Чорному морі, яка не поступається закордонним курортам. Натомість дістатися білого берега Чорного моря непросто з логістичної точки зору. Тож запропонували свій маршрут, який вже набув популярності у туристів з Миколаєва та Очакова. На «ракеті», судні на підводних крилах можна швидко дістатися Кінбурнскої коси, відчути переваги відпочинку та цим же катером ввечері повернутися до Миколаєва чи Очакова. Така прогулянка вартуватиме 225 гривень в одну сторону з Миколаєва та 60 гривень з Очакова. У вартість квитка на Кінбурнську косу входить також і плата за послуги, надані Національним природним парком «Білобережжя Святослава» з організації короткострокового відпочинку на території рекреаційної дільниці.
Звісно, карантин вимагає дотримання особливих умов. Про це в компанії дбають та настанови Мінздраву виконують. Так, екіпаж ракети перед рейсом проходить температурний скринінг. Члени екіпажу та всі пасажири мають бути в масках. В салоні встановлено загальний антисептик, розміщена інформація щодо запобігання розповсюдження COVID-19. Також кожному пасажиру окремо надають пам’ятку з інформацією щодо запобігання коронавірусу.
Капітан судна Юрій Федорченко каже, що судно повністю підготовлено в сенсі безпеки. «Перед відправленням на судні салон обробляють дезінфекційним розчином. Судно оснащено радіотехнічним обладнанням для безпеки судноплавства. Перед відходом судна ми повідомляємо на пост регулювання суден назву судна та кількість пасажирів на борту. Тож безпеку та контроль гарантуємо», — запевняє він.
Ракета може прийняти на борт 77 пасажирів. Поки в цьому напрямі курсує один катер, втім з липня додасться ще один. Незважаючи на те, що курортний сезон ще лише починається, бажаючих відпочити на Кінбурнській косі та помилуватися її принадами вже чимало.