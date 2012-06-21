Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
З початку заготівлі зернових врожаю 2018 року на філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» вже надійшла 71 тисяча тонн зерна нового врожаю, що майже втричі більше за аналогічний показник минулого року, повідомляє прес-служба корпорації.
Завдяки тому, що цього року жнива стартували досить рано, лінійні елеватори та хлібоприймальні підприємства ДПЗКУ прийняли на зберігання вже близько 46,1 тис. тонн пшениці, 7,2 тис. тонн ячменю та 17,7 тис. тонн ріпаку. Найбільша кількість зернових надійшла на філії Херсонщини – 58,7 тис. тонн зернових – та Донеччини – 3,6 тис. тонн. У новому маркетинговому сезоні ДПЗКУ планує прийняти на зберігання 2,7 млн. тонн зернових.
Також у корпорації повідомляють, що днями на філіях ДПЗКУ завершилися інспекції з приймання матеріально-технічної бази. Підприємства корпорації увійшли у новий маркетинговий рік із оновленим обладнанням та модернізованими потужностями. Це має сприяти досягненню стабільних виробничо-фінансових показників.