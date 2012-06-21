Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Для поліпшення організації дорожнього руху в обласному центрі Харківщини проводиться масштабна модернізація всіх світлофорів на дорогах міста та їх заведення до системи «Смарт сіті». За словами директора департаменту інфраструктури Харківської міськради Сергія Дульфана на сьогодні до нової диспетчерської з наявних 350 підключені понад 65 світлофорних об’єктів. Ними можна керувати дистанційно: міняти циклограму, перезавантажувати, вводити в будь-який режим, отримувати відеосигнал. Тобто диспетчер візуально оцінює стан на перехресті, бачить «хвости», затори і оперативно реагує на ситуацію.
«Харків позиціонується як «смарт сіті» – місто, яким керують за допомогою сучасних технологій. Управління громадським транспортом і організація дорожнього руху – теж частина цієї програми.
Нині у нас одночасно працюють дві системи: одна – на старому програмному комплексі, друга – на новому. Нова система передбачає не просто заміну світлофорів, контролерів тощо. Це вже розміщення на світлофорних об’єктах датчиків щільності транспортного потоку, оглядових камер», – пояснив Сергій Дульфан і запевнив, що робота з підключення світлофорних об’єктів до системи «Смарт сіті» триватиме – від центральних магістралей до периферійних районів.
Таким же чином відслідковується робота громадського транспорту, на якому встановлені трекери руху. Оглядові камери розміщені на кінцевих зупинках та на розворотних колах.