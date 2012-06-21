Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Найбільший у країні осередок півників сибірських, які занесені до Червоної книги України, виявили науковці кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка. У цьому унікальному місці росте майже три тисячі генеративних особин виду.
Аби зберегти рідкісні сибірські іриси, за інформацією прес-служби облдержадміністрації, на Львівщині вирішили створити ботанічний заказник загальнодержавного значення «Долина ірисів». Заказник із рідкісними ірисами впорядкують на вологих і заболочених луках у долині річки Дністер поблизу села Надітичі Миколаївського району. І займатиме він площу у понад 18 гектарів.