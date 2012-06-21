Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Троє черкащанок займалися незаконним придбанням та збутом сильнодіючих лікарських засобів, а саме пігулок «Димедролу» та «Соннату», які вони продавали в аптеках міста. Деталі незаконної оборудки з᾽ясувала прокуратура Черкаської області, яка вже скерувала до суду обвинувачувальний акт стосовно членів організованої групи. Відомо, що у справі фігурують підроблені рецепти, а свою злочинну діяльність фігурантки вели не один місяць.
Як пояснили в прокуратурі, такі кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
За вчинене цим особам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.