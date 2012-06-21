Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У населених пунктах Донецької області відбуваються урочистості з нагоди 76-ї річниці визволення Донбасу від фашистських загарбників у Другій світовій війні.
Пам’ятні заходи на території краю тривають кілька днів, оскільки восени 1943 року тутешні міста і села дочекалися визволителів аж ніяк не одночасно. Операція по звільненню Донбасу розпочалася у серпні 43-го і найважчі бої тривали при штурмі потужних укріплень на річці Міус та на Савур-Могилі. Обласний центр Сталіно (Донецьк), вдалося визволити 8 вересня, Маріуполь – 10-го, а до 14 вересня територію Донеччини нарешті остаточно звільнили від окупантів.
«Сьогодні всі ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто склав голови у жорстоких боях за визволення Донбасу. Велика шана і подяка живим ветеранам війни, які залишаються свідками великих подвигів минулого і є нагадуванням про те, що жахіття війни ніколи більше не повинно повторитися», – звернувся до жителів, на жаль, знову прифронтового регіону голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.
На Донеччині зберігають пам’ять про воїнів-визволителів, які загинули під час визволення краю, адже практично у кожному місті і селі зведені пам’ятники і обеліски, є братські могили та інші поховання солдатів і офіцерів. Спільними зусиллями ці меморіали підтримуються у належному стані і періодично оновлюються: приміром, нещодавно реставраційні роботи провели у місті Костянтинівка на братській могили воїнів Південно-Західного фронту, на меморіалі загиблих у селищі Удачне Покровського району та в інших населених пунктах області.
Відгукнулися на пам’ятну для Донбасу дату і у тимчасово окупованому проросійськими незаконними формуваннями Донецьку. Зокрема окупаційна влада до чергової річниці визволення міста від фашистських загарбників навіть зробила місцевим жителям щедрий подарунок – звільнила всіх від існуючої тут комендантської години, щоправда, всього на одну ніч. Тим самим нагадавши людям, що окупація триває і всі її жахи залишаться у минулому тільки після чергового визволення краю від нинішніх проросійських загарбників.