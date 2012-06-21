Від імені українського Уряду, від себе особисто щиро вітаю всіх вас із Днем Конституції — одним із визначальних свят Української держави.
Найдемократичніша, як її назвали у світі, українська Конституція проголосила, що держава обрала власний шлях для розвитку, — і визначила: головною у цій державі є людина. Її прагнення, її інтереси, її цінності. І її шлях до свободи.
Чи не найважливіша роль української Конституції — об’єднавча. Документ, який з’явився на світ після тривалого суспільного діалогу, засвідчив: наші громадяни вміють бути разом, знаходити непрості компроміси, об’єднуватися — заради досягнення спільної мети і спільного державотворчого інтересу.
Наш Основний Закон гарантує захист кожному громадянину. Наполягаючи при цьому на людиноцентричних, гуманістичних цінностях. І як свідчать останні події вітчизняної політичної історії, громадяни України також готові ставати на захист нашого конституційного ладу, нашої спільної історії і нашого майбутнього.
Наша держава і її громадяни разом обрали для себе головний принцип розвитку — «Людина понад усе». І це не просто гасло, це — наш світоглядний вибір. Саме тому одним із головних пунктів української Конституції є право на гідність. «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», — йдеться у тексті Основного Закону.
Сьогодні, у непростий час, ми здійснюємо важливі реформи, від яких залежатимуть життя і добробут кожного українця: продовжуємо працювати на економічний та політичний розвиток, не забуваючи про соціальну складову. І імпульсом для цих дій служать державотворчі принципи, записані у наш Основний Закон.
З Днем Конституції! Зі святом вас!
Прем’єр-міністр України
Денис Шмигаль