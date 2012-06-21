Дороги, вартість яких у 4—5 разів нижча за асфальтобетон, а гарантійний термін служби — не менш ніж 10 років, збираються будувати на Закарпатті. У чому тут секрет, пояснюють просто: ці дороги із глини.
Цей матеріал, якого в області більш ніж достатньо, використовують за технологією, винайденою понад три десятиліття тому в Канаді. Глиняні дороги будують і успішно використовують вже в півсотні країн. Для України ж це не знана досі річ.
За прокладання таких доріг у краї за Карпатами планує взятися австрійська фірма «Хользо ГмбН». З її директором Чабою Палфі, менеджером Йосипом Олою та директором ужгородського дочірнього ТОВ «Хользо Україна» Андрієм Сербайлом зустрівся голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко.
Перший кілометр із глини прокладуть між селами Данилово та Олександрівка Хустського району в жовтні цього року. Ця ділянка дороги має наочно продемонструвати її належну якість і надійність.
Начальник Служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович пояснив: глина — основний, але не єдиний компонент. Її доповнюватиме спеціальна рідина, яка надає покриттю особливої міцності.
Крім дешевизни цього способу, вигода полягає і в тому, що прокладати дороги можна в будь-яку погоду, використовуючи звичайні для дорожників котки і трактори. Тобто спеціальної техніки не потрібно. Такі дороги можуть бути основою і для асфальтобетонного покриття, їх доцільно прокладати в сільській місцевості, а також у лісових угіддях. Усе підтвердили випробування, здійснені в експертному столичному інституті.
— Якщо така унікальна технологія доведе ефективність, то це дасть змогу в кілька разів пришвидшити будівництво доріг в області, а наш край стане прикладом для всієї країни. Гадаю, що ця ідея дуже корисна, оскільки добре поєднує прийнятну ціну і високу якість. Можу запевнити, що матимете повну нашу підтримку в реалізації цього проєкту, — сказав на зустрічі Ігор Бондаренко.