Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті в прискореному режимі відновлюють пошкоджену недавнім паводком дорогу державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин. На 188-му її кілометрі, що поблизу селища Ясіня, величезний потік води забрав 95 метрів підпірної стінки. Частина дороги практично посередині асфальтованого полотна обвалилася в річку. Для проїзду автомобілів залишилася вузька смуга автошляху, виникла загроза повного його закриття і припинення транспортного сполучення з усією Закарпатськоюобластю.
Щоб не допустити найгіршого, працівники Служби автомобільних доріг області й підприємства «Промбудсервіс» вже у вихідні розпочали відновлювальні роботи. Працюючи цілодобово, механізатори і водії завезли з міста Яремче Івано_Франківської області та скинули в річку вздовж пошкодженої автотраси 2 тисячі тонн кам’яних брил.
«Тим самим укріпили берег і зробили основу для відновлення підпірної стінки. Для того, щоб відновити двосторонній рух автотрасою, зрізали навіть бік гори.Зате тепер на дорозі можуть спокійно розминутися навіть вантажівки», — запевнивначальник СлужбиавтодорігЗакарпатської області Борис Воловик.
Вже у вихідні тут розпочали бетонувати підпірну стінку, яка була пошкоджена на відрізку майже півтораста метрів. Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров висловив подяку працівникам дорожніх служб. Завдяки їхній оперативності й самовіддачі вдалося попередитиповнеруйнування цієї ділянки державної автотраси.