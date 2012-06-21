МОЗ досі має питання до Хмельницької та Сумської областей щодо виплати підвищеної зарплати за березень медикам, які працюють з хворими на коронавірус. Про це під час онлайн брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова. «Решта областей відзвітували про повну виплату доплат. У березні на це спрямували понад 100 мільйонів гривень. Доплати отримали 10094 медичних працівники», – уточнила посадовець.
Світлана Шаталова відзвітувала, що зроблено міністерством за останні півтора місяця, щоб реанімувати майже паралізовану систему закупівель ліків. Так, затверджено перелік ліків і медичних виробів (понад 1300 непатентованих міжнародних назв), що буде закуплено за кошти держбюджету–2020. Внесено зміни до технічних регламентів, що спрощують процедури для понад 600 тисяч виробів медичного призначення (зокрема стентів і ендопротезів).
«Майже готова до ухвалення постанова уряду, що розблокує закупівлі за кошти 2017 року. Ці кошти спрямують на придбання АРВ–препаратів. Наразі триває постачання ліків за кошти бюджетів 2018–2019 років. Значно активізувалися постачання від міжнародних організацій у квітні-травні. Ліки йдуть у регіони. До кінця року МОЗ зробить усе можливе, щоб кошти було освоєно, а лікарні – забезпечено ліками й медичними виробами і в цьому році, і в наступному», – запевняє вона.
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«Урядового кур’єра»