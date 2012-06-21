На найближчій сесії Харківської міської ради збираються внести зміни у міські цільові програми будівництва або придбання доступного житла та молодіжного житлового кредитування, а також продовжити термін чинності обох програм до 2025 року, збільшивши фінансування програми з молодіжного кредитування на 20 мільйонів гривень, а з доступного житла — на 10 мільйонів. Про це повідомив заступник директора департаменту економіки та комунального майна міськради Дмитро Гармаш на робочому засіданні постійної комісії з гуманітарних питань.

Рішення про продовження чинності програм продиктоване передовсім тим, що чинність нинішніх нормативних документів міськради у цій сфері завершується наступного року, і практика реалізації популярних житлових програм засвідчила не лише їх високу затребуваність, а й високу ефективність.

Наприкінці літа депутати міськради вже передбачали на житлові програми додаткові кошти в сумі 8 мільйонів гривень, спрямувавши на кредитування внутрішньо переміщених осіб ще мільйон гривень, учасників бойових дій у зоні проведення АТО — 2 мільйони, працівників бюджетної сфери — мільйон гривень. Було додатково передбачено 4 мільйони гривень на програму молодіжного житлового кредитування. Загалом цього року за обома програмами вже освоєно 49 мільйонів гривень.

Наступного року, за словами Дмитра Гармаша, фінансування програм становитиме 100 мільйонів гривень, і харків’яни швидше проходитимуть чергу для отримання житла. На думку чиновника, це буде не більш як рік з моменту фіксації їх у реєстрі.

Місцева влада планує внести зміни у програму доступного житла і компенсувати громадянам частину процентної ставки за кредитами протягом п’яти років.

«Ми побачили, що програма стала популярною і в усіх напрямах сформувалася черга. Тому пропонуємо ввести ще один напрям і залучити державні банки. Тобто житель Харкова, який перебуває на квартирному обліку і в реєстрі за програмами, зможе звернутися до державного банку по кредит. Якщо банк приймає рішення про видачу кредиту, передає нам документи, і далі ми працюємо з компенсацією частини відсоткової ставки. Це буде 12%, але не більше від облікової ставки Національного банку України», — пояснив Дмитро Гармаш.

ДОВІДКА «УК»

Харківська міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла передбачає пільгове кредитування працівників бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також учасників бойових дій і вимушених переселенців, що живуть у Харкові. Є напрям співфінансування бюджету Харкова із промисловими підприємствами й жителями міста.

У межах міської цільової програми молодіжного житлового кредитування люди до 35 років (не тільки сімейні пари) можуть взяти на придбання житла пільговий кредит. Якщо у молодої сім’ї дитина, то видають безвідсотковий кредит. Якщо в сім’ї двоє і більше дітей, то тіло кредиту зменшується на 25—50%.