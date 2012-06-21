3 серпня 2018 року Міністерство охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми «Доступні ліки», які пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримуватимуть безоплатно або з незначною доплатою. До оновленого реєстру ліків увійшов 261 препарат. 59 із них пацієнти зможуть отримувати повністю безплатно. Раніше у програмі брали участь 239 препаратів загалом, 47 із яких були безплатними.
Прогнозована кількість упаковок безоплатних ліків також зросте: якщо в попередньому півріччі пацієнти могли отримати близько 10 мільйонів упаковок, то впродовж наступних шести місяців ця кількість становитиме понад 14 мільйонів.
«Програма «Доступні ліки» успішна політикою відшкодування. Мільйони українців щомісяця отримують ліки безплатно чи з відчутними знижками. Програма динамічно розвивається: лікарських засобів стає більше, ціни на них меншають. І це все відбувається добровільно, адже виробники за власною ініціативою знижують ціни на ліки, щоб потрапити до програми та переліку безоплатних препаратів», — коментує ситуацію заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.
До переліку безоплатних ліків входять не лише препарати українських виробників, а й відомих іноземних компаній. Так, для прикладу, щоб потрапити до нового переліку препаратів, що на 100% відшкодовуються за кошти держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція).
У середньому препарати програми подешевшали майже на 7%, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я. І нагадує, що урядова програма «Доступні ліки» почала діяти торік у квітні. За період її дії пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми за понад 23 мільйонами рецептів на суму більш як мільярд гривень. Кожна третя аптека бере участь у програмі — нині їх 7 808.
Щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутися до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»