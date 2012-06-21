Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині побували делегації представників органів місцевого самоврядування, керівники об’єднаних і необ’єднаних громад, експерти Харківської, Чернігівської та Миколаївської областей, які вивчали досвід становлення низки ОТГ сумського краю.
Зокрема, об’єктами уваги гостей стали Боромлянська, Краснопільська та Тростянецька ОТГ, голови яких відповідно Василь Романіка, Юрій Яремчук та Юрій Бова поділилися набутками, окреслили найближчі перспективи розвитку місцевих територій.
Зокрема, у полуничній столиці Боромлі колегам презентували Стратегію розвитку громади на 2018-2020 роки: механізми наповнення місцевого бюджету, його видаткову частину на утримання закладів соціальної сфери, плани щодо створення окремого комунального закладу – школи естетичного виховання тощо.
У Краснопіллі гостей зацікавила робота стаціонарного та мобільного ЦНАПів, відкритих за підтримки програми «U-LEAD з Європою», місцевої ЗОШ, що модернізується у рамках програми Нового освітнього простору, а також підготовка до створення «Центру безпеки громади», який об’єднає службу екстреної медичної допомоги, управління НС та правоохоронний пункт. До слова, за основу взято модель такого Центру в Бельгії.
А в Тростянці господарі поділилися досвідом ефективної структури міської ради, її функціонування та механізмів залучення інвестицій, організацією фестивального руху.
Для наочності – учасники делегації відвідали фестиваль класичної музики «Чайковський Fest», ознайомилися з кращими практиками міста.
Як підсумувала поїздку директор Харківського Центру розвитку місцевого самоврядування Діана Баринова, всі три ОТГ, де побували гості, мають цікавий досвід, який можна і потрібно запозичити.