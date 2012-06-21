Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Досі цьому напрямку в Україні не приділяли достатньої уваги. Водночас досвід європейських країн свідчить, що завдяки об’єднанню з іншими фермерами невеликим сільгоспвиробникам удається значно підвищувати ефективність своєї роботи. Концепцією розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, схваленою Кабінетом Міністрів України, передбачено надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, що здійснюватимуть первинну обробку та переробку продукції фермерських господарств.
Уже не перший рік розвиток кооперативного руху на Черкащині перебуває серед головних пріоритетів. Нинішнього року на підтримку кооперативного руху з обласного бюджету виділили 2 млн. грн. на умовах співфінансування. Як розповів начальник обласного управління агропромислового розвитку Ігор Колодка, в області зареєстровано 114 кооперативів. З них 84 діючих: 18 — з обробітку землі та збирання врожаю, 27 — молочарських, 23 — м’ясних, 10 — плодоовочевих та 34 інших. Нинішнього року створено ще три кооперативи — «Патріот» у Городищенському районі, «Ласунка» у Золотоніському та «Відродження й розвиток» у Кам’янському районі.
Недавно затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам. Тому на місцях активізували роз’яснювальну роботу серед членів кооперативів щодо можливості підтримки як з державного бюджету, так і з обласного. Запрацювала й програма створення регіональної системи дорадчої служби для розвитку та підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів на 2018-2020 роки. Її мета — забезпечення інформаційно-дорадчого інноваційного розвитку агропромислового виробництва та сприяння прибутковому господарюванню перш за все малого та середнього бізнесу в сільській місцевості.