Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У інфекційній лікарні Мирнограду Донецької області фахівці лабораторно підтвердили у 55-річної жительки Бахмута факт захворювання коронавірусом. За повідомленням з медичного закладу, жінка зараз перебуває у стані середньої тяжкості із позитивною динамікою. Це вже другий зафіксований випадок COVID-19 на території регіону, а перший майже десять днів тому виявили у Маріуполі в чоловіка, який напередодні повернувся з Єгипту. Зараз, як свідчать медики, потерпілий від небезпечної інфекції почуває себе задовільно.
Поряд із цим, як уточнили в управлінні стратегічного розвитку та охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, зараз ще десять пацієнтів з підозрою на коронавірус очікують на результати тестування.