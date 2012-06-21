В уряді планують посилити економічний та соціальний блоки і не бачать передумов для розділення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

«У нас фокус на залучення інвестицій, нам точно людина потрібна в уряді, яка координуватиме економіку, енергетику, інфраструктуру з точки зору залучення інвестицій і щоб захистити промисловість, — заявив у ефірі одного з телевізійних каналів Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, зауваживши, що такою фігурою може стати посада нового віцепрем’єра. — Ми також думаємо посилити соціальний блок, тому що очевидно, якщо в країні десять мільйонів громадян проживають за межею бідності. Це питання дуже актуальне», — додав глава уряду.

Чутки про можливу кандидатуру колишнього воротаря київського «Динамо» та збірної України Олександра Шовковського на посаду міністра молоді та спорту Прем’єр прокоментував так: «Ця яскрава ідея — подумати про Олександра як про можливого урядовця виникла в мене, але серйозно ми її не обговорювали».

У контексті підготовки до Олімпійських ігор можливість розділення Міністерства культури, молоді та спорту залишається поки що в теорії. «У нас на фінішній прямій підготовка до Олімпіади, а створення нового міністерства — це купа бюрократичних формальностей. Ми дивимося, щоб будь-яке ухвалене рішення не завадило підготовці до цієї важливої події і не створило додаткових проблем», — цитує УНІАН слова Олексія Гончарука.

Він заявляє, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб таки зазнає трансформації. А посаду міністра тимчасово окупованих територій запропоновано представникові України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Олексієві Резнікову.

«Я не виключаю, що вже найближчим часом я внесу його кандидатуру, а парламент підтримає це кадрове призначення», — додав глава уряду.

А щодо кадрових рішень в уряді Прем’єр-міністр радиться з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом і помічником глави держави Андрієм Єрмаком. «Я дуже поважаю думку цих людей, тому я з ними раджуся. Такий вплив вони і мають. Я Прем’єр-міністр і ухвалюю рішення про внесення кандидатур міністрів до парламенту, тому остаточне рішення і відповідальність за них несу я. Але, безумовно, щоб всім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді», — розширив розуміння цих процесів народом Олексій Гончарук.

За його словами, поширена у ЗМІ інформація, нібито співбесіди з кандидатами на керівні посади Кабінету Міністрів відбуваються в Офісі Президента, не відповідає дійсності. «Звичайно, ми радимося щодо тих людей, які працюватимуть в уряді. Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі Президента, вони проходять в уряді. І лише тоді, коли мені потрібна порада Президента, і коли я вже хочу представити кандидатів, яких би я пропонував підтримати парламенту, я йду і раджуся з Президентом як лідером нашої політичної команди», — підкреслив очільник уряду.

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