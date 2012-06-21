Супутникові знімки агентства NASA показали, як може відобразитися припинення людської діяльності на навколишнє середовище. На знімках видно, наскільки знизився рівень забруднення повітря навколо китайського мегаполісу Ухань, яке перейшло на карантин після першого спалаху COVID-19 в січні 2020 року.
Наприкінці 2019 року медичні працівники в Ухані, Китай, виявили десятки випадків пневмонії, яка мала невідоме джерело. Через кілька днів дослідники підтвердили, що захворювання були викликані новим коронавірусом ( COVID-19 ). До 23 січня 2020 року влада Китаю припинила будь-яке сполучення з Уханем, заборонила виїзд з міста, щоб зменшити поширення хвороби. Це був перший із кількох карантинів, створених у країні та у всьому світі.
Скорочення викидів діоксиду азоту, або скорочено NO2 (утворюється при спалюванні викопного палива, такого як вугілля і нафта), позитивно відбилося і на інших регіонах Китаю. Як відзначають фахівці американського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), NO2 небезпечний токсичний газ, який викликає кашель, застуду, грип, бронхіт та інші легеневі захворювання.
CREA зазначає, що викиди вуглекислого газу (СО2) теж суттєво скоротилися у зв'язку зі скороченням обсягів виробництва і з жорсткими обмежувальними заходами щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу. У зв'язку з карантином люди значно менше користувалися машинами.
Крім того, Національне статистичне управління Китаю повідомило, що вугілля в якості джерела енергії використовувалося приблизно на 6,3% менше, ніж за той же період попереднього року.
Таким чином, викиди парникових газів у країні скоротилися на 200 мільйонів тонн у лютому, або на 25%, згідно з даними фінської дослідницької групи Центру досліджень енергетики та чистого повітря.
У найближчі тижні також, ймовірно, значно скоротяться викиди CO2 в Європі і США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»