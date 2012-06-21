Процес деінституалізації психоневрологічних інтернатів в Україні, який визначено новим законом про соціальні послуги та Національною стратегією реформування системи інституційного догляду на 2017—2026 роки, все ще перебуває в зародковому стані великою мірою через брак фінансування. Такого висновку дійшли експерти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню (КЗК), які торік здійснили ad-hoc візит до трьох психоневрологічних інтернатів в Україні: у селах Вікторівка Черкаської області, Великорибальське та Барабой Одеської.
Протягом свого візиту делегація КЗК не отримала жодних переконливих підтверджень фактів зумисного фізичного насильства працівників інтернатів над підопічними, йдеться у звіті комітету. «Проте насильство одних пацієнтів над іншими виявилося проблемою в усіх трьох установах, яка існує через недостатню кількість персоналу», — констатують експерти. Вони наголошують, що значна недоукомплектованість персоналом, який доглядає хворих, а також кваліфікованими медичними працівниками спостерігається у всіх трьох інтернатах. Вони звернули увагу, що заклади працюють без ліцензії Міністерства охорони здоров’я на надання психіатричного лікування.
Щодо умов проживання пацієнтів, то вони у відвіданих інтернатах різні. На думку європейських фахівців, їх можна назвати «загалом прийнятними» у вікторівському інтернаті. Проте в Барабої, «попри наполегливі зусилля директора, умови залишаються доволі поганими через стару інфраструктуру та перенаселення установи», а у Великорибальському вони «дуже погані через недостатнє фінансування».
У рекомендаціях українській владі комітет закликає надати змогу пацієнтам психоневрологічних інтернатів через суд переглядати свій статус і необхідність постійного проживання в інтернаті. «Таким людям повинні надати змогу особисто пояснити ситуацію перед районною комісією з медико-соціальної експертизи», — наголошують експерти.
Вони висловили занепокоєння з того приводу, що в кількох підопічних вікторівського інтернату, а також у більшості — великорибальського та барабоївського офіційними опікунами визначено директорів інтернатів. «Комітет закликає українську владу шукати альтернативні рішення, які ліпше гарантували б незалежність та неупередженість опікунів», — підкреслено у звіті.
Європейські експерти ще раз нагадали українській владі, що процес деінституалізації системи психоневрологічних інтернатів полягає у поступовому перетворенні їх на менші установи й у відкритті денних центрів догляду. Необхідно створювати спеціальні невеликі поселення для людей із психоневрологічними розладами, бажано в містах, де вони мали б доступ до всіх необхідних служб і послуг та могли б соціально реінтегруватися.
До кінця лютого 2020 року українська влада зобов’язана відзвітувати перед КЗК про виконання рекомендацій, викладених у звіті.