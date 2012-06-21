Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
5200 сонячних панелей потужністю 1,8 мВТ уже незабаром постачатимуть енергію сонця до єдиної енергосистеми України: сертифікація щойно встановленого на Рівненщині новітнього обладнання проходить у НКРЕКП.
Йдеться про найбільшу в області сонячну електростанцію, яку звело ТОВ «Теплоенергосервіс» на території обласного індустріального парку. Парк знаходиться в межах Малолюбашанської ОТГ Костопільського району.
«У цей проєкт уже залучено 1,8 мільйона євро інвестицій, заплановані наступні етапи будівництва електростанції з нарощенням потужностей до 6 мВт, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — Разом перетворюємо Рівненщину на технократичний хаб Західної України.»
До речі, своїм розпорядженням він знизив вартість оренди земельної ділянки під сонячною електростанцією до півтора відсотка від її нормативної грошової оцінки — до моменту введення об’єкта в експлуатацію. Отже, зекономлені на оренді майже півмільйона гривень інвестор зможе спрямувати подальший розвиток перспективного проєкту.
Загалом на Рівненщині є п’ять сонячних електростанцій.