Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Європейський парламент закликає до приєднання Румунії, Хорватії та Болгарії до Шенгенської зони. Через міграційну кризу і терористичні загрози деякі європейські країни відновили внутрішні прикордонні перевірки, хоча цей захід суперечить принципам Шенгену і загрожує свободі пересування європейських громадян. Депутати Європарламенту засудили введення перевірок в щорічній доповіді про стан Шенгенської угоди. Доповідь прийняли 439 голосами, проти — 157, 80 утрималися.
Європарламент посилає «сильний і позитивний сигнал Європейській комісії», сказав португальський депутат Європарламенту і доповідач Карлос Коельо.
«Ми повинні повернути Шенген нашим громадянам. Наше послання державам-членам: вони повинні дотримуватися всіх правил, а не тільки тих, які вони хочуть», — зазначив він.
Нагадаємо, у вересні 2017 року Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер виступив за вступ Румунії, Хорватії та Болгарії до Шенгенської зони.
«Якщо ми хочемо зміцнити наші зовнішні кордони, то зараз саме той час, щоб зробити Румунію і Болгарію членами Шенгенської зони», — сказав тоді Юнкер.