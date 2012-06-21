Уряд дозволив особам, які в'їжджають з тимчасово окупованих територій не проходити 14-денну самоізоляцію або обсервацію, якщо у них буде негативний результат на COVID-19 методом ПЛР. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду. І керівництво клініко-діагностичного центру «Фармбіотест» (про підприємство «Урядовий кур’єр» писав у номері від 20 червня) вже скерувало до Уряду практичну пропозицію про допомогу держорганам в цій роботі.
У тексті звернення йдеться про те що для відбору біологічних зразків безпосередньо на КПВВ необхідно організувати медичний пункт, оснащений за всіма діючими правилами, а також Інтернетом для вирішення усіх комунікаційних питань. Доставка в лабораторію має здійснюватися мінімум двічі на добу з виконанням вимоги «холодового ланцюга».
«Клініко — діагностичний центр «Фармбіотест», який володіє всіма необхідними компетенціями та з 1 червня вже виконує відповідні дослідження з використанням методик ПЛР і ІФА, готовий взяти відповідальність за організацію і реалізацію зазначених заходів спільно з державними органами та установами. Підкреслюємо, що це не «комерційна пропозиція», а відповідальний громадянський підхід людей бізнесу в цей непростий для нашої держави час», — йдеться у тексті звернення.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»