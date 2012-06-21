Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У черкаському парку «Сосновий Бір» кілька тисяч містян взяли участь у фестивалі «Зеленфест», присвяченому стихіям природи та її захисту. Його програму наповнили тематичні майстер-класи, ігри, спортивні змагання, розваги, інформаційні лекторії, показові виступи, фотолокації, презентації книг та виступ гурту «Чумацький шлях». На тематичних локаціях гості фестивалю могли «вигуляти» повітряного змія, поліпити з глини, пройтися розжареним вугіллям, змайструвати морський корабель. У рамках фестивалю пройшов районний етап турніру зі стрільби імені Мирослава Мисли, ВГО «Сокіл» організував збір коштів для пораненого бійця «Карпатської Січі» Сандро Картверішвілі. Кожен учасник фестивалю залишив мазочок пензликом на колективній картині «Я ♥ парки».
На локації «Гральний Майдан» учасники фестивалю бавилися в стародавні настільні ігри. Інші відвідали презентацію дитячої книги-розмальовки «Казковик», автори якої — львівський поет Юрій Руф та художник Віталій Волочко. Знайшлося чимало бажаючих узяти участь у майстер-класі від театру вогню «Сварожичі». Родзинкою заходу стало відтворення характерницького козацького обряду очищення вогнем (вуглеходіння). І діти, і дорослі сміливо пізнавали стихію вогню. Для багатьох вона принесла очищення, усвідомлення своєї перемоги.
Увесь день гості фестивалю насолоджувалися музичними виступами солістів та колективів міста. Тут також виступили фіналісти українських та міжнародних співочих конкурсів.
Моделі боді-арт показали «стихійне» видовищне дефіле у образах «Землі», «Повітря», «Води» та «Вогню».