Вчені з Університету Південної Флориди зробили сенсаційну заяву: поза людини безпосередньо пов'язана зі смаком їжі. До таких висновків фахівці прийшли після низки експериментів.
Експерти вважають, що навіть найсмачніше блюдо може зіпсувати «неправильне» положення тіла.
У дослідженні брали участь 300 добровольців. Випробовувані не знали «справжні» умови експерименту: вони просто дегустували запропоновані продукти. Вчені розділили людей на дві групи. Перша – приймала їжу стоячи, друга – перебувала в зручних кріслах. Через якийсь час фахівці поміняли умови дегустації: ті, хто їв стоячи, сіли в зручні дивани.
Результат дослідження показав, що перша група людей частіше залишала негативні відгуки про їжу, друга – розхвалювала страви. Вчені також зазначили, що після зміни положення, у випробовуваних відразу пропав скептицизм по відношенню до їжі. За словами фахівців, будь-яке положення тіла, яке викликає фізичне напруження, приглушує смакові рецептори.
Дослідники продовжили експеримент і посилили умови: добровольцям запропонували спробувати фруктові закуски з важкою сумкою в руці. За словами експертів, таким чином імітували звичайну дегустацію в магазині. Виявилося, що додаткове навантаження погіршило смакові якості фруктів. Це ще раз довело, що фізичний стрес впливає на смак їжі.
Виходить, слова «як сів, так і з'їв» мають сенс. Медики радять вибирати зручну позу і виключити додаткове навантаження, щоб повністю відчути смакові якості продуктів харчування.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»