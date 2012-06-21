Фізики з Імперського коледжу в Лондоні спробували перетворити світлову хвилю в речовину за допомогою двох потужних лазерів і таким чином довести істинність теорії, відомої як Процес Брейта-Уіллера. Теорія, запропонована 84 роки тому, проголошує, що світло можна перетворити в речовину шляхом зіткнення двох фотонів, які утворюють електрон-позитивну пару. Попередні спроби впиралися в необхідність привнесення у процес додаткових високоенергетичних часток, однак британські фізики впевнені, що винайшли метод перетворення променя в речовину без енергії ззовні.
Учені використовують два лазери, що виробляють фотони двох типів, яким належить зіткнутися. В одному фотон має енергетичний еквівалент у десять тисяч разів сильніший видимого світла, а другий — сильніший видимого світла у мільярд разів. Обидва вони націлені на маленькі мішені, від яких відскакують заряджені частки. Дослідники вестимуть ретельне спостереження за характером цих часток, аби перевірити, чи можуть вони після розгону перетворити світло в інший вид матерії.
Практичне підтвердження Процесу Брейта-Уіллера допоможе фізикам заглянути до найдревнішого шару зародження Всесвіту. «Якщо вчені добʼються успіху в своїх пошуках, людство побачить реконструкцію перших ста секунд Всесвіту», — відзначив керівник дослідження доктор Стюарт Манглес.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового курʼєра»