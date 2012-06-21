Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Господарський суд Миколаївської області визнав банкрутом публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод».
Як зазначається в інформаційному повідомленні суду, – «колишній флагман українського суднобудівництва тривалий час переживав складні часи. З метою фінансового оздоровлення підприємства у 2015-му році було введено процедуру санації заводу, про що господарський суд виніс відповідну ухвалу. Однак, на превеликий жаль, система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника не змогла запобігти банкрутству боржника». Отже, керуючись ст.ст.28, 37, 38, 40, 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Господарський суд Миколаївської області постановив припинити процедуру санації ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», визнати ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.
Відповідно до постанови, строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута вважається таким, що настав. Припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута. У банкрута не виникає жодних додаткових зобов’язань, зокрема, зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов’язаних із дійсненням ліквідаційної процедури.
Продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Скасовуються арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном. Керівник банкрута звільняється з роботи у зв’язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.