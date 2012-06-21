Досвід криз попередніх років свідчить, що в період нестабільності валют та фондових ринків українці охочіше інвестують в об’єкти нерухомості за первинною ціною. На думку голови Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка, мала та середня приватизація є способом українців «гаманцем проголосувати» за майбутнє власного міста, країни.
У ФДМУ, фахівці якого нині мають змогу працювати віддалено, оцифрували усі процеси. Тож приватизаційні електронні аукціони відбуваються як і раніше.
«Ми продовжуємо готувати об’єкти великої приватизації на середину та другу половину року як і було заплановано, але впевнено продовжуємо вже зараз малу та середню приватизацію, і успішні онлайн аукціони відбуваються у ці дні», - наголошує голова ФДМУ Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Фейсбук.
Від роботи Фонду держмайна певною мірою залежить наповнення Держбюджету. У відомстві зазначають, що ще 5 березня за результатами успішних аукціонів сума доходів від малої та середньої приватизації перевищила план першого кварталу.
Очікується, що Кабінет Міністрів запропонує Верховній Раді переглянути Держбюджет у частині видатків.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»