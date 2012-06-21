Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
«Фонд державного майна підписав 22 накази про приватизацію об’єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні 10 років. Найближчим часом починаємо оголошення конкурсу на відбір радників, щоб уже восени вийти на фінішну пряму», —написав на сторінці Фонду його керівник Віталій Трубаров.
Як писав нещодавно «Урядовий кур’єр», перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов вважає, що в Україні треба проводити ефективну приватизацію державних підприємств. З його слів, лише у підпорядкуванні Кабінету Міністрів України перебувають близько 3450 держпідприємств. З них близько половини не працюють, фактично, вони є кандидатами на банкрутство, але це не означає, що там немає чого продавати.
На думку Максима Нефьодова, навпаки, це великі можливості для інвестицій.