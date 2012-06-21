Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Як відомо, 19-23 вересня у Львові триватиме Форум видавців. Це – найбільший книжковий, літературний, культурний захід України та Центрально-Східної Європи. Нинішньої осені він буде за рахунком 25-й.
У Львівській обласній державній адміністрації відбулася організаційна нарада з підготовки цього Міжнародного книжкового форуму. Стало відомо, що вже майже 250 видавництв з усіх областей України зголосилися взяти в ньому участь. У прес-службі ОДА повідомили також, що фокусною темою цьогорічного Форуму видавців стане «Ринок свободи».
Примітно, що тисячу культурних і освітніх заходів проводитимуть на 50 локаціях міста Лева. Серед таких подій можна хоча б назвати Міжнародний літературний фестиваль, Міжнародний бібліофорум, доброчинну акцію для людей похилого віку «Третій вік: задоволення від читання». Звісно ж, організують і книжковий ярмарок.
Відбуватиметься також церемонія нагородження видавців найкращих книжок «BookForum Lviv Best Book Award». Власне, щойно ГО «Форум видавців» оголосила початок цього книжкового змагання. Нинішнього вересня на фестивалі книжки оцінюватимуть у шістнадцяти номінаціях. Назвемо лише кілька: класична українська література, сучасна українська поезія та проза, література для дітей, наукова, навчальна, довідкова, професійна література, література з економіки, бізнесу, фінансів. Засідання журі проходитимуть у трьох містах: Львові, Києві та Харкові, а остаточне рішення ухвалять уже на завершальному засіданні у Львові. Ці міста нададуть ще й спеціальну відзнаку «Місто». На учасників конкурсу чекатиме також ще одна спеціальна номінація «Свобода» – відзнака за розкриття ідеї свободи як однієї з основних цінностей.