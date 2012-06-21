У Києві відкрилася зворушлива фотовиставка Сильні духом. Мами, присвячена матерям загиблих воїнів. У фотопроєкті представлено світлини дванадцяти матерів з різних куточків України, які втратили своїх синів під час бойових дій на Донбасі.
Фотовиставка ініційована Департаментом військового капеланства УГКЦ у рамках проєкту духовно-психологічної опіки, підтримки та реабілітації родин загиблих військовослужбовців, а також за підтримки благодійної організації — фундації Архистратига Михаїла, повідомляє Армія fm.
В Києві проходить фотовиставка з зображеннями матерів, сини яких загинули в районі бойових дій. Мами на фото вдягнені в національні костюми та ошатні вбрання. Всього знімків дванадцять, з асоціацією про всі місяці року.
В рамках проєкту матері презентують календарі, які в першу чергу будуть відправлені в райони проведення ООС та військові частини. Поки що їх тільки 300 екземплярів, але в планах організаторів є задум збільшити тираж календарів. Про це повідомила одна з організаторів заходу Наталія Дубчак, що теж втратила сина на війні.
На заході були присутні багато гостей, серед яких народний депутат Марія Іонова та керівник Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви — єпископ Сокальсько-Жовківський Михаїл Колтун. Також під час виставки виступали діти зі спеціалізованої школи — щедрували та показували вертеп. Виставка буде проходити протягом місяця, а потім вирушить по містах України та домівках загиблих воїнів.