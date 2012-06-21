Французький виробник суперкарів Bugatti планує випустити нову модель. Про це повідомляє Сarmagazine з посиланням на главу компанії Стефана Вінкельмана.
За словами топ-менеджера, мова йде про дводверний чотиримісний кросовер з високим дорожнім просвітом і повним приводом. При цьому майбутня модель виявиться менш габаритною і набагато легшою, ніж, наприклад, Lamborghini Urus.
Автомобіль отримає гібридний двигун потужністю майже 1000 к.с. Від 0 до 100 км / год новий кросовер Bugatti зможе розганятися менше ніж за 3,6 секунди. Вартість новинки оцінили в 1 мільйон доларів.
2 вересня дослідний зразок автомобіля Bugatti Chiron, модифікація якого близька до серійної, побив рекорд швидкості, розігнавшись до 304,773 милі на годину (490,484 км / год).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»