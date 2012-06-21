Агентство France Presse, з посиланням на міністра збройних сил, повідомило про те, що в Малі французький спецназ ліквідував ватажка терористів Абу Абдеррахмана аль-Магріб.
За словами Флоранс Парлі, військові сили спеціального призначення Франції спільно з військовослужбовцями Малі провели операцію, в ході якої був знищений ватажок терористичної групи, тісно пов'язаної з терористичною міжнародною мережею «Аль-Каїда».
Ліквідований терорист був другим у списку найнебезпечніших злочинців, яких розшукують в зоні Сахеля. Проведена операція внесла дезорганізацію в ряди бойовиків, але для повного знищення терористів в цьому регіоні потрібно провести ще багато заходів, які не можна припиняти ні в якому разі.
ДОВІДКА «УК»
Нагадаємо, що французькі солдати спільно з урядами – Буркіна-Фасо, Мавританії, Малі, Нігеру і Чаду, проводять з 2014 року операцію під кодовою назвою «Бархан». Основною метою цієї операції є боротьба з розгалуженою мережею ісламістських угруповань, в ній бере порядку 4,5 тисячі французьких військовослужбовців.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»