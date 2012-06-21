Знаковим для стареньких, які відвідують Новоайдарський територіальний центр соціальних послуг, стало укладання угоди з Програмою розвитку ООН. Це стало можливим завдяки співпраці з місцевою громадською благодійною організацією «Марафон милосердя». Проєкт, який задумали активісти разом з міжнародними донорами, проходить із девізом «Поліпшимо життя літніх людей, надаючи якісні соціальні послуги». Тож заради допомоги в адаптації стареньких та осіб з інвалідністю до сучасних умов життя і профілактики самотності активісти придбали музичні інструменти, технічне обладнання й сценічні костюми.
Як стверджують у Новоайдарському терцентрі, найбільше підопічні раділи гармонії та караоке-системі. Цікавилися роботою новенького синтезатора й пробували на голос подарований мікрофон. А ноутбук одразу захопили випускники тутешнього університету третього віку — їх уже два десятки й майже стільки само новеньких.
Старенькі так здружилися, займаючись спільною справою і співаючи у вокальному гурті, що лише протягом останніх місяців у межах проєкту міжнародних донорів стали подорожувати: відвідали Святогірську лавру та Сєверодонецьку галерею мистецтв.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»