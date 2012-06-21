Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Понад 3 тисячі мешканців Рівненщини в першому півріччі звернулися до обласного контактного центру, понад 2 тисячі – на урядову «гарячу лінію».
Більшість громадян цікавились питаннями комунального господарства, субсидій, охорони здоров’я, захисту прав споживачів, пенсійної, медичної та освітньої реформи. Низка запитів була щодо соціальної проблематики, зокрема, щодо вчасності соціальних виплат, ціноутворення на продовольчі товари та ліки. Продовжують турбувати заявників проблеми житлово-комунального господарства та благоустрою.
Телефонні дзвінки надходили з Вараша, Острога та міста Дубно. Також із Березнівського, Володимирецького, Гощанського, Демидівського, Дубенського, Дубровицького, Зарічненського, Здолбунівського, Корецького, Костопільського, Млинівського, Радивилівського, Острозького, Рівненського, Рокитнівського та Сарненського районів. Найактивнішими виявились жителі Рівного, відтак, зареєстровано понад 868 дзвінків.
Громадяни, вирішуючи нагальні питання через «гарячу лінію», висловлювали вдячність за оперативне реагування та допомогу.
Середній термін розгляду звернень, що надходить на Урядову «Гарячу лінію» та «Гаряча лінію» Рівненської ОДА - 7 днів.
«Гаряча лінія» (0 800 500 078) працює цілодобово.