Транзит природного газу українською газотранспортною системою до країн Європи у вересні становив 3,257 мільярда кубометрів. Найбільші обсяги надійшли до Словаччини — 1,989 мільярда кубів, або 61,1% загальних обсягів транзиту. До Польщі Оператор ГТС України (ОГТСУ) протранспортував 332 мільйони кубометрів палива, до Угорщини — 742 мільйони кубів, а до Молдови надійшло 194 мільйони кубометрів. За даними ОГТСУ, оприлюдненими на сайті компанії, на вересень 2021 року Газпром бронював лише 4% додаткових гарантованих транзитних потужностей. Внаслідок цього середньодобові обсяги транспортування російського газу територією України того місяця скоротилися до 109 мільйонів кубометрів — мінімального обсягу, згідно з чинною транзитною угодою між НАК «Нафтогаз України» та російським ПАТ «Газпром». Укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років, вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту обсягом 65 мільярдів кубометрів (178 мільйонів кубів на добу) у 2020 році та по 40 мільярдів кубів (110 мільйонів кубів на добу) у 2021—2024 роках.

«ОГТСУ пропонує близько 80 мільйонів кубів на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи. Та підсумки аукціонів демонструють: Газпром не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень і жовтень не було заброньовано навіть гарантованих 15 мільйонів кубів додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті. ОГТСУ залишається надійним партнером для ЄС, і протягом усього газового року 2021/2022 пропонуватиме необхідні потужності для транзиту. Однак наша ГТС використовується менш ніж на третину загальної транзитної потужності 146 мільярдів кубів на рік. Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності «Північного потоку-2», можна використати для збільшення поставок газу до ЄС», — каже генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.