Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Протягом січня-травня 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли до 89,7 млрд грн. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року — 24,1% або 17,39 млрд гривень.
Зростання місцевих бюджетів у порівняно з аналогічним періодом минулого року, відбулося у всіх регіонах
України: від 180 млн грн – у Чернівецькій області, до 1,9 млрд – у Дніпропетровській. Бюджет міста Києва зріс на 2,8 млрд гривень. Про це написав у своїй сторінці у Фейсбуку Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
За його словами, найвищі темпи зростання доходів відносно минулого року зафіксовано у Полтавській (+30,4%), Донецькій (+28,0%), Сумській (+27,9%), Тернопільській (+27,0%) областях.
Також за цей період зросли і доходи місцевих бюджетів 665 ОТГ (об’єднаних територіальних громад), які склали 7,43 млрд грн. Їхній приріст – 64,8% або 2,92 млрд грн. Із розрахунку на 1 жителя середній показник власних доходів 665 ОТГ збільшився до 1322,1 грн з 802,2 грн (+519,9 грн).