Геологи знайшли фрагмент стародавнього континенту, заповненого алмазами, які становили частину континентальної кори Землі 2,7 мільярда років тому в районі сучасної канадської Північної Атлантики. Зразки інкрустованої діамантами породи, знайденої на канадському острові, за словами вчених, заповнюють «шматочок головоломки», щоб реконструювати найдавнішу частину континентальної кори Землі.

Фрагмент Північноатлантичного кратона (NAC) був знайдений геологами, які просівали зразки алмазів з південного острова Баффіна в Канаді. NAC – це древня частина континентальної кори Землі, яка тягнеться навколо вершини північної півкулі, від Шотландії до канадського регіону Лабрадор, глибоко під землею.

Вчені вважають, що NAC існував 2,7 мільярда років до того, як його континентальна плита розпалася близько 150 мільйонів років тому. Тому докази древньої кори – яку раніше також знайшли в Шотландії, Гренландії і Лабрадорі – дуже затребувані. Вчені стверджують, що новий зразок кімберліта, тип вивержень породи, продемонстрував безпомилкові властивості, аналогічні іншим частинам NAC.

Новий виявлений фрагмент додає близько 10 відсотків до вже відомого простору NAC, а також допомагає відновити таємничі форми давньої континентальної кори Землі.

«Мінеральний склад інших частин Північно-Атлантичного кратона настільки унікальний, що не можна було помилитися», – сказала геолог з Університету Британської Колумбії Майя Копилова. «Було легко зв'язати шматочки разом. Суміжні стародавні кратони в північній Канаді, в північній частині Квебека, в північній частині Онтаріо і Нунавута – мають абсолютно різні мінералогії», – додала вона.

За словами вчених, знайти ці «втрачені» шматочки – це все одно, що знайти відсутній пазл головоломки.

Також фахівці відзначили, що колись NAC існував як єдиний континент, перш ніж він розпався на безліч фрагментів по різних морях і океанах, і тепер такий процес розділяє Аравійський півострів від Східної Африки.

Зразки кімберлітових порід вважаються основою дослідження алмазів. Вони були сформовані мільйони років тому на глибині від 150 до 400 кілометрів. Ці магматичні породи були виведені на поверхню геологічними і хімічними силами, іноді з алмазами, вбудованими в них. Алмазоносний фрагмент охоплює кімберлітову провінцію на острові Баффін.

«Для дослідників кімберліти – це підземні ракети, які піднімають пасажирів на шляху до поверхні. Пасажири – це суцільні шматки кам'яних стін, що несуть безліч деталей про умови, які з часом знаходяться далеко під поверхнею нашої планети», – сказала професор Копилова.

Попередні реконструкції розмірів і розташування плит Землі були засновані на досить неглибоких зразках гірських порід у корі, які сформувалися на глибинах близько 0,5-6 миль. За допомогою ж нових зразків вчені зможуть реконструювати форми древніх континентів на основі більш глибоких, мантійних порід.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»