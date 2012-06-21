Черепах можна навчати будь-яких трюків так само, як щурів та інших тварин: наприклад, черепаха буде діставати ротом синій м'ячик, а не зелений або жовтий м'ячик, якщо буде отримувати нагороду саме за синій. Такі досліди експерементували з Галапагоськими та Сейшельськими гігантськими черепахами вчені з Окінавського науково-технологічного інституту і Єврейського університету в Єрусалимі.
Але головним у дослідженні було не те, що черепахи «на зубок» вивчили завдання – а в тому, що вони дуже надовго запам'ятали, що їм потрібно робити. Через три місяці після навчання вони вибирали правильний м'ячик, а деякі пам'ятали завдання навіть через дев'ять років – так-так, саме років.
Крім того, як йдеться у статті в Animal Cognition, черепахи найкраще вчилися в компанії, ніж поодинці. Іншими словами, черепахи, як і джмелі, мавпи і папуги, цілком здатні спостерігати одина за одною і робити зі своїх спостережень досить розумні висновки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»