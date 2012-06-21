Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Із 20 травня сигнал парламентського телеканалу «Рада» почав розповсюджуватися в Авдіївці, Вугледарі, Гірнику, Краматорську та у населених пунктах Мар’їнського, Покровського, Слов’янського, Ясинуватського районів Донеччини. У найближчому майбутньому фахівці також візьмуться за покращення якості сигналу цього телеканалу у Волновасі та Маріуполі. А у сусідній Луганській області «Рада» стане доступною у Луганську та Станично-Луганському районі.
Трансляція телеканалу «Рада» на територіях Донбасу із особливим режимом мовлення розпочалася після того, як у рамках розвитку цифрового телебачення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала йому дозволи на тимчасове мовлення на згаданих територіях. Попередньо цифрові передавачі стандарту DVB —T2 були встановлені на телевежах у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.