18 травня Голова КНР Сі Цзіньпін виступив з промовою на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я. Голова Сі зазначив, що історія людської цивілізації – це, зокрема, також історія боротьби з епідеміями та катастрофами. Вірус не знає кордонів й не розрізняє рас, ми повинні разом будувати спільноту охорони здоров'я людства.
Голова Сі оголосив важливі заходи Китаю щодо подальшого зміцнення міжнародної співпраці у боротьбі з епідемією:
1. Китай протягом двох років надасть міжнародну допомогу у розмірі 2 мільярдів доларів США, спрямовану на підтримку країн, що постраждали від епідемії COVID-19, перш за все країнам, що розвиваються, на їх боротьбу з коронавірусом та відновлення соціально-економічного розвитку.
2. Китай при співробітництві з ООН готовий створити Глобальний гуманітарний склад і хаб для невідкладної потреби у цілях забезпечення надійності ланцюжків постачання протиепідемічних засобів, а також створить «зелений коридор» при перевезенні та проходженні митного контролю.
3. Системи громадської охорони здоров'я країн, що розвиваються, особливо африканських країн, дуже слабкі, надання їм допомоги у створенні лінії оборони є пріоритетним завданням міжнародної боротьби з епідемією. Китай створить механізми співпраці для 30 китайсько-африканських лікарень, прискорить будівництво штаб-квартири Африканського центру з контролю й профілактики епідемії, щоб допомогти Африці покращити свої можливості з профілактики та боротьби з епідемією COVID-19.
4. Розроблені у перспективі Китаєм вакцини від коронавирусу після введення в експлуатацію будуть доступні всьому світу й служитимуть гідним внеском Китаю у справу забезпечення доступності вакцинації в країнах, що розвиваються.
5. Китай буде працювати з членами G20 над реалізацією «Ініціативи щодо відстрочення погашення боргу для найбідніших країн» і готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб збільшити підтримку країн з особливо важкою епідемічною ситуацією та допомогти їм подолати нинішні труднощі.
Голова Сі Цзіньпін наголосив, що нинішня епідемічна ситуація все ще надзвичайно серйозна, міжнародній спільноті слід всіляко зміцнити згуртованість й співробітництво. Тільки згуртоване співробітництво є найпотужнішою зброєю у боротьбі з епідемією та правильним шляхом для людей всіх країн у боротьбі з вірусом.