Google запустив функцію «відкладене завантаження», сторінки будуть завантажуватися в повному обсязі, поки користувач не прокрутить їх вниз.
Браузер представив нову 76 версію, в якій діє функція «відкладеного завантаження». Завдяки їй Google тепер економить зарядку на гаджетах. Її суть полягає в тому, що деякі елементи сторінки не завантажуються до тих пір, поки користувачі не прокрутять сторінку до самого кінця.
Розробники відзначили, що колишнє функціонування браузера було зайвим і забирало дуже багато заряду батареї. Тепер нове оновлення дозволить цього уникнути і допоможе смартфону працювати довше. Завантаження додаткових елементів буде запускати необхідну відстань до них. Якщо користувач перейде межу, картинки і інші компоненти сайту завантажаться і залишаться до того моменту, поки користувач не покине сторінку. Автори поновлення звернули увагу, що відразу повне завантаження сторінок забирала не тільки заряд, але і час, а також швидкість інтернету. Крім того, нова версія браузера дозволить створювати надійні і унікальні паролі, а також шукати збережені.
Є й інші нововведення. Наприклад, якщо в браузері включений темний режим, то сторінки будуть завантажуватися в чорному кольорі, щоб уникнути несприятливої дії на очі. Фото профілю залишиться в верхньому правому куті, як це було на ПК. Варто відзначити, що темна тема стала мало не найпопулярнішим оновленням практично всіх додатків і соціальних мереж. Аналітики кажуть, що справа не тільки в турботі про очі, але і про бажання деяких користувачів залишатися в тренді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»