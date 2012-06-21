Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) надасть КВП «Теплоенерго» п’ять мільйонів євро кредиту для модернізації у місті Горішні Плавні Полтавської області котельні, яка забезпечує теплом 86%населення наддніпрянського міста.
Горішньоплавненська влада вже давно співпрацює з корпорацією. У грудні минулого року з її допомогою придбали газовий жаротрубний котел Bosch, який дозволяє економити 800 мегаватів електроенергії та газу. Це близько 1,5 мільйона євро бюджетних коштів щороку. За отриманий кредит закуплять іще два таких котли. В опалювальний сезон вони забезпечать теплом та гарячою водою усе місто. Їх встановлять у центральній котельні. Зараз там за місцеві кошти йде реконструкція приміщення.
«Модернізація котелень – важливе питання. Так ми зможемо економити не тільки витрати газу чи тепла, а й бюджетні кошти», – говорить директор департаменту будівництва Полтавської облдержадміністрації Тимофій Голбан.
Із 233 житлових будинків, місто до початку опалювального сезону підготувало, покищо, 84.