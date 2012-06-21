У Дарницькому районі Києва двоє зловмисників обікрали таксиста, після чого втекли.
Постраждалий звернувся до правоохоронців, повідомляєпрес-служба поліції Києва.
Водій розповів правоохоронцям, що повертався з останнього виклику. Його зупинили двоє молодих чоловіків, яких він привіз за вказаною адресою. Висадивши пасажирів, він виявив, що його виручка зникла.
Для розшуку крадіїв долучилися кінологи. Службова вівчарка почала працювати по сліду. Менше ніж за півгодини пес привів оперативників до помешкання зловмисників.
У квартирі поліцейські затримали двох чоловіків. Ними виявилися безробітні 32- річний киянин та 44-річний громадянин іншої держави.
Зловмисники зізналися у скоєному злочині.
Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.