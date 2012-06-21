Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Позавчора у Львові на першому поверсі в одному із житлових будинків вибухнула граната. Внаслідок цього, як повідомили в прес-службі міської ради, в помешканні пошкоджені вікна. Найсумніше, те, що загинув чоловік 54 років. Смерть настала ще до приїзду медиків. Травм зазнала жінка 45 років. Її доправили до лікарні швидкої медичної допомоги.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки й працівники інших служб. Попередньо встановили, що в квартирі вибухнула граната Ф-1. Під час обстеження приміщення інших вибухонебезпечних предметів не виявили.
Наразі правоохоронці проводять досудове слідство, призначені експертизи. Працівники поліції встановлюють обставини події. Відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок» та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).