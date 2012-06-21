В області давно зрозуміли, що міжнародна технічна допомога — один з найдієвіших інструментів підвищення конкурентоспроможності. Тому багато роблять для того, щоб ця допомога таки надійшла. Ось приклад: у 2015 році в краї реалізували 9 відповідних проектів, торік — 14, а цьогоріч їх уже 17. Тільки за минулий рік область залучила понад 20 мільйонів гривень грантової допомоги, і це без урахування консультативної та методичної підтримки, що її надають експерти цих проектів.
Ідеться зокрема про Спільний проект ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», що співпрацює з громадами для підтримки поступового розвитку місцевих територій, розвиває і реалізовує багатостороннє партнерство; проект «Енергоефективність у громадах», який впроваджує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), спрямований на розвиток місцевого самоврядування та підтримку заходів з енергоефективності різними засобами, зокрема сприянням у доступі до фондів та кредитних ліній; реалізацію енергоефективних проектів Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO). Про це під час апаратної наради у голови Полтавської облдержадміністрації повідомила директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко.
Головні донори, які надають допомогу Полтавщині, — уряди США, Німеччини, Канади, Швейцарії, Японії. У межах реалізації проекту DESPRO в області запроваджують сталі моделі децентралізованого надання послуг. Реалізовано 8 проектів з упровадження децентралізованої моделі водопостачання на рівні сільських громад у семи районах області (Полтавський, Кобеляцький, Кременчуцький, Лохвицький, Чорнухинський, Решетилівський, Гребінківський). Загальна вартість проектів — понад 10,8 мільйона гривень, з яких 3,7 мільйона — грантові кошти. У Миргороді впроваджують проект «Розвиток системи водопостачання в малих містах через поліпшення діяльності комунальних підприємств» вартістю 5 мільйонів гривень, зокрема 3,7 мільйона — грантові кошти, з яких у 2016 році використано 1,8 мільйона. Проект також надає підтримку Омельницькій ОТГ в реалізації пілотного плану з поліпшення питного водопостачання.
«Усі проекти міжнародної технічної допомоги успішно реалізують на території області. Пріоритети для подальшого залучення ресурсів цієї допомоги в області такі: підтримка процесів децентралізації; енергоефективність; освіта; охорона здоров’я, урядування, розвиток громадянського суспільства, надання соціальних і публічних послуг; житлово-комунальна політика; поводження з відходами; місцевий розвиток; сприяння залученню інвестицій та розвитку експорту; розширення ринку збуту продукції промислових підприємств», — підсумувала Інна Іщенко.
Перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький дав відповідні доручення головам райдержадміністрацій і закликав їх активніше долучатися до реалізації проектів саме в районах.