З перспективним соціальним починанням виступили у Буринській міській об’єднаній територіальній громаді, що на Сумщині. Відповідно до прийнятого рішення з нового року тут вирішили виплачувати кожній породіллі по 20 тисяч гривень, передбачивши у місцевому бюджеті близько 4 мільйонів гривень. Якщо ж коштів не вистачить (як мовиться, дай, Боже!), то будуть задіяні інші фінансові джерела. Як розповів голова Буринської ОТГ Віктор Ладуха, впродовж останнього часу щороку на території сьогоднішньої ОТГ народжувалося від 120 до 170 малюків. Аби цю тенденцію не тільки закріпити, а й розвинути, вирішили запровадити матеріальний стимул. Наскільки він спрацює, покаже час. Однак у громаді вже є поповнення — світ побачили троє немовлят, причому всі дівчатка. Так, у сім’ї Руслана та Лілії відтепер донечка Алінка, на яку вдома чекають троє братиків. Подружжя одержало в лікарні не тільки грошовий сертифікат, а й свідоцтво про народження. Положення про матеріальне стимулювання передбачає низку юридичних і правових вимог, спрямованих на використання коштів виключно для немовлят. Якщо ж трапляться асоціальні випадки, то є відповідні важелі впливу на таких батьків. Однак у громаді переконані, що до цього не дійде і всі без винятку тата й мами сповна турбуватимуться про своїх діточок.
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